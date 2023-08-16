Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

С.Лавров в ходе телефонного разговора отметил приоритетность скорейшего решения всех вопросов с учетом реализации трехсторонних заявлений Москвы, Баку и Еревана на высшем уровне, а также договоренностей лидеров Азербайджана и Армении о подтверждении Алматинской декларации 1991 года.

Кроме того, по информации МИД РФ, «подчеркнуто, что в интересах урегулирования принципиально важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых практических шагов «на земле».