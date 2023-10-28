28 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также текущую ситуацию в регионе.

Была также подчеркнута важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках суверенитета и территориальной целостности стран, а также установления прочного мира в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам.