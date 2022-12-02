Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как передает #, об этом говорится на странице главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.

«Рад встретиться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Лодзи. Мы выразили большое удовлетворение двусторонними стратегическими отношениями и диалогом, взаимной поддержкой на многосторонних платформах. Глава МИД Венгрии был проинформирован о постконфликтной ситуации»,- говорится в публикации.