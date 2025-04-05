Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции и глава штаба обороны ВС Великобритании Тьерри Буркхард и Тони Радакин обсудили в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обеспечения мира после окончания военных действий. Буркхард сообщил в субботу, 5 апреля, что затрагивался вопрос о возможном развертывании международных миротворческих сил, передало агентство AFP.

«Вместе мы хотим гарантировать прочный и надежный мир в Украине, что является важнейшим условием безопасности европейского континента», — написал Буркхард в соцсети X. В ходе переговоров стороны говорили, в частности, о решительной поддержке ВС Украины, которая позволила бы им «продолжать борьбу», отметил он.

По словам Буркхарда, речь шла и о долгосрочной стратегии восстановления и преобразования модели украинской армии — «главной гарантии безопасности страны». Обсуждались и шаги Парижа и Лондона, чтобы «поддержать Украину сразу после прекращения огня», добавил глава Генштаба ВС Франции. (dw)