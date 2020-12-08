Главный инфекционист: Эпидемиологическая ситуация в последние недели ухудшается

«Несмотря на принятые карантинные меры, следует с сожалением отметить, что эпидемиологическая ситуация в последние недели ухудшается».

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что по мере роста числа случаев заражения возрастает вероятность контакта любого человека с потенциальными носителями вируса дома, на работе, в частности в закрытых помещениях.

Т.Эйвазов отметил, что подавляющее большинство инфицированных людей переносят заболевание в легкой форме: «У многих это создает впечатление того, что все проходит без осложнений. Они не обращаются к врачам, следуют советам непрофессиональных, не имеющих медицинского образования лиц, а также тех, кто перенес заболевание в легкой форме. Естественно, что эти рекомендации во многих случаях вредят состоянию пациента. В частности, использование антибиотиков, гормональных препаратов, различных витаминов в больших дозах, инфузионных жидкостей без медицинских показаний в домашних условиях может привести к осложнениям. Поэтому при высокой температуре, ознобе, слабости, мышечных болях, сухом кашле и т.д. необходимо в первую очередь обратиться к участковому врачу по телефону, выполнять только полученные от врачей необходимые рекомендации».(АПА)