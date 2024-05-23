Начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в 235-ом гарнизонном военном суде.

«22 мая Шамарину была избрана пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — отметили в суде. Часть 6 указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

До этого собеседник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что у генерала прошел обыск, после которого Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

Шамарин занимал свою должность с 2021 года. В структурах связи он служил с 1992 года, пройдя путь от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи Дальневосточного военного округа. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд руб.

Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также по делу о мошенничестве арестовали бывшего командующего 58-ой армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова.

Задержания происходят на фоне отставки министра обороны Сергея Шойгу и назначения на его должность бывшего первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. Источник Forbes, близкий к Минобороны, называл аресты началом «чистки приближенных» к Шойгу.

В свою очередь, собеседники The Financial Times утверждали, что все это происходит по личному распоряжению президента России Владимира Путина, который решил ослабить Шойгу, чьи позиции укрепились после гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По их словам, Путин по-прежнему опасается, что какая-либо фракция в его элите получит слишком большое влияние, при этом коррупция его волнует «не особо». (moscowtimes.ru)