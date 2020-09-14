Глава южного региона Франции предложил запретить свадьбы из-за коронавируса

Резко возросшие темпы распространения коронавируса в южном французском регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег могут привести к отмене свадеб, а также к ограничению доступа публики в парки и на пляжи. Соответствующие предложения озвучил председатель регионального совета Рено Мюзелье в эфире радио RTL.

«Нужно запретить свадебные гулянья <…>, поскольку люди постоянно обнимаются на свадьбах. Жениться можно, но с торжествами надо подождать, — заявил он. — Учитывая, что в Марселе очень высокий показатель распространения вируса, нужно принять меры предосторожности». Говоря о похоронах, он уточнил, что количество участников церемоний погребения следует ограничить до двадцати.

Мюзелье также заявил о необходимости закрывать пляжи и городские парки после 20:00, поскольку отдыхающие после работы граждане «творят непонятно что, как будто полиции не существует». Он также предложил сделать вакцинацию от гриппа обязательной для людей старше 65 лет и для медперсонала. Это, по его словам, необходимо, чтобы снизить нагрузку на больницы в случае возникновения сезонной эпидемии гриппа и второй волны коронавируса.

«Я думаю, что это строгие, решительные меры, но за ними стоит здравый смысл», — подытожил глава регионального совета.