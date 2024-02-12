Министерство иностранных дел Чехии предложило правительству страны пролонгировать действие запрета на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Информацию об этом распространило агентство ČTK.

В публикации отмечается, что данный запрет был введен после 24 февраля 2022 года и продлится до 31 марта 2024 года. Он охватывает выдачу видов на жительство, которая была приостановлена для россиян и белорусов в связи с ситуацией в Украине.

Согласно информации агентства, чешский МИД предлагает не устанавливать конкретные сроки завершения действия запрета в случае его продления.