Глава ВС Норвегии оценил вероятность войны с Россией

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен во время выступления на Киркенесской конференции заявил о необходимости «уменьшить напряженность» в отношениях с Россией, передает NRK.

«Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и всем миром — открытый конфликт с Россией. К счастью, это не слишком вероятно», — заявил лидер армии страны.

По его мнению, отношения между Россией и Норвегией за последние годы охладились. Однако, несмотря на это, он считает, что необходимо развивать диалог между Москвой и Осло, так как «это может помочь нам найти какие-то решения».(Газета.Ru)

| 2021-02-24T19:53:38+04:00 24 февраля 2021, 21:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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