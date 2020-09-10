Глава ВОЗ заявил, что в мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Такие данные привел в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях», — сказал он. «Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни», — констатировал гендиректор.

По словам главы ВОЗ, это свидетельствует о «невероятном прогрессе в науке и технологиях в последние годы». В этой связи он призвал обеспечить доступ к вакцинам «как можно большему числу людей». Напомнив об инициированном ВОЗ в апреле международном партнерстве по расширению доступа к средствам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator, он обратил внимание на тот факт, что этот механизм «не сможет достичь своих целей без существенного увеличения финансирования».

На настоящий момент ACT Accelerator получил от доноров $2,7 млрд, что составляет менее 10% от необходимой суммы. До конца 2020 года «нужно быстро расширить наши клинические исследования, производство, лицензирование и возможности для регулирования», сказал гендиректор. Он выразил опасение, что «двусторонние сделки по вакцине и национализм в вопросе о вакцинах могут подвергнуть риску равный доступ» населения к средствам борьбы с инфекцией. Глава ВОЗ добавил, что больше всего его тревожит отсутствие должной солидарности в мире в противодействии инфекции, что является «самым крупным вызовом». «Когда нет солидарности и мы разобщены, то это создает очень хорошую возможность для вируса. Вот почему он все еще распространяется, — сказал он. — Это меня беспокоит».

Глава ВОЗ напомнил о состоявшемся в четверг первом заседании Совета содействия партнерству ACT Accelerator. Одной из задач Совета будет «мобилизация дополнительных ресурсов», резюмировал он.