Мировое сообщество должно установить мониторинг на бустерные прививки от коронавируса по меньшей мере до конца сентября, чтобы направить высвободившуюся вакцину в государства с низкими доходами, которые в ней сильно нуждаются. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели — вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.

Гебрейесус дал понять, что ВОЗ ведет мониторинг распределения вакцины в мире и будет продолжать это делать. Организация неоднократно призывала богатые страны поделиться вакциной с государствами с низкими доходами. Однако неравенство в доступе к вакцинам сохраняется. В мае ВОЗ выступила с инициативой охвата иммунизацией от коронавируса к концу сентября не менее 10% населения во всех странах мира.