Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что предстоящие три месяца станут очень важными для выработки мер по подготовке к реагированию на будущие пандемии.

«Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии», — цитирует его слова ТАСС.

По его словам, ВОЗ имеет «уникальный глобальный мандат», объединяя в своих рядах 194 страны.

Он напомнил, что в сентябре стартует сессия Генассамблеи ООН, а также саммит «Большой двадцатки», а затем в ноябре пройдет специальная сессия ВОЗ.