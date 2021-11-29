Мировое сообщество не сможет победить пандемию коронавируса, если не преодолеет кризис с вакцинами. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на открывшейся в понедельник в Женеве специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он привлек внимание к проблеме неравенства в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. «Мы не сможем покончить с этой пандемией, если не разрешим вакцинный кризис», — сказал глава ВОЗ. Он напомнил, что в мире уже применено почти 8 млрд доз вакцины. Вместе с тем, по его словам, «более 80% мирового объема вакцин ушло в страны Группы двадцати, а государства с низкими доходами, большинство из которых находятся в Африке, получили лишь 0,6% доз».

Как подчеркнул Гебрейесус, чем дольше существует вакцинное неравенство на планете, тем больше у коронавируса возможностей «для распространения и эволюции», которую человечество «не может предсказать или предотвратить». Обеспечение равенства в доступе к вакцинам соответствует интересам всех стран, констатировал он.

По словам гендиректора, 103 государства все еще не достигли поставленной ВОЗ цели обеспечить 40%-ный охват населения всех стран прививками от коронавируса до конца 2021 года. При этом половина из них рискует не достичь этой цели «только потому, что у них нет доступа к вакцинам, в которых они нуждаются».(ТАСС)