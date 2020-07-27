Глава ВОЗ: пандемия коронавируса в мире усиливается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире усиливается пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным организации, за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, а число умерших превысило 640 тысяч.

«Пандемия продолжает ускоряться», — отметил глава ВОЗ.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.