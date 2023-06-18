Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предостерег клубы из Саудовской Аравии. Его слова приводит Washington Post.

Чеферин посчитал, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд. По его мнению, они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Глава УЕФА подчеркнул, что не боится исхода игроков в страну.

В чемпионате Саудовской Аравии уже играют португалец Криштиану Роналду, а также французы Карим Бензема и Нголо Канте. Местные клубы также предлагали контракты аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару.