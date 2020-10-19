Глава Тюркского совета осудил ракетные атаки Армении на населенные пункты Азербайджана

18 октября 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым, сообщили АПА в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Генерального секретаря о последней ситуации в регионе и подчеркнул, что Вооруженные силы Армении во второй раз после официального объявления перемирия нарушили гуманитарное прекращение огня. Он отметил, что интенсивные обстрелы азербайджанских позиций и попытки наступления в направлении Физулинского, Джабраильского и Гадрутского районов открыто свидетельствуют о том, что Армения игнорирует режим прекращения огня и стремится вернуть себе позиции на оккупированных территориях Азербайджана. Министр подчеркнул, что Армения должна подчиняться нормам международного права и требованиям резолюций СБ ООН.

Генеральный секретарь Багдад Амреев осудил недавние нападения Армении на города и жилые районы Азербайджана, расположенные далеко от зоны конфликта, и подчеркнул солидарность Тюркского совета с Азербайджаном. Багдад Амреев подчеркнул, что Армения должна прекратить нападения на гражданское население и вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил генерального секретаря Тюркского совета за поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанной на нормах и принципах международного права.

| 2020-10-19T00:23:44+04:00 19 октября 2020, 04:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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