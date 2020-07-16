Глава Twitter пообещал поделиться результатом расследования по взлому аккаунтов

Глава Twitter Джек Дорси сообщил, что компания занимается изучением хакерского взлома аккаунтов знаменитостей и предпринимателей и огласит результаты расследования, когда это будет возможно. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».

«Мы все чувствуем себя ужасно от того, что это случилось», — отметил Дорси, добавив, что день взломов стал тяжелым для всех в компании.

Так он прокомментировал взлом неизвестными аккаунтов знаменитостей из США. Они разместили в них предложения заработать на криптовалюте биткоин.

Ранее хакеры разместили на страницах бизнесменов и знаменитостей фейковые сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

На данный момент контроль над большинством аккаунтов уже удалось вернуть. Объем украденных денежных средств уже превысил $110 тыс.(Газета.Ru)