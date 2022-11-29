Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин объявил о своем уходе из госсектора. Владимир Путин уже обратился в Совет Федерации с просьбой снять его с должности. Кудрин готовится перейти на работу в «Яндекс», писали ранее СМИ.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

Алексей Кудрин уже уехал в Стамбул, чтобы принять участие в заседании совета директоров «Яндекса», сообщило ночью «Агентство» со ссылкой на двух близких к Кудрину источников. По словам одного из них, совет пройдет во вторник, а участие Кудрина он назвал секретным. Формально тот еще не занимает в компании менеджерские позиции и не владеет ее акциями, добавил он.

Кудрин готовится возглавить управление российским бизнесом «Яндекса». Как ранее писал The Bell, он несколько раз встречался с Путиным и просил отставки, чтобы перейти в IT-компанию. Его переход был согласован еще несколько месяцев назад, в сентябре об этом писала «Медуза».

Кудрин также согласовал с президентом разделение бизнеса «Яндекса» на российское и зарубежное направление. В конце прошлой недели «Яндекс» сообщил о разделе активов. Нидерландская головная компания Yandex N.V. выделит российскую часть бизнеса в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», а затем выйдет из числа акционеров этой группы компаний и сменит название.

Управление российской частью взял на себя менеджмент, который и возглавит Кудрин. В него войдут бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных. При этом их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V. (moscowtimes.ru)