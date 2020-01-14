Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж провел в Стамбуле переговоры с послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом, сообщило американское посольство в Анкаре во вторник, его цитирует телеканал NTV.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.(РИА Новости)
| 2020-01-14T19:59:34+00:00 14 января 2020, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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