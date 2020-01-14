Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.(РИА Новости)