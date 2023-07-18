Глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по поддержке Киева заявил, что США и их союзники по Украине продолжат обучать украинских военных для создания профессиональной армии и помогать ей «достать то, что нужно». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно», — сказал глава Минобороны США.

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать обучение военных вооруженных сил Украины и поставлять им тренировочное оборудование для «создания боеспособной и профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в будущем».