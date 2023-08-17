Высокопоставленный представитель НАТО Стиан Йенссен, возглавляющий офис генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, извинился за свои слова о том, что Украина могла бы отказаться от части своей территории в пользу России.

Во вторник на этой неделе норвежская газета Verdens Gang (VG) сообщила, что Йенссен в ходе одного из мероприятий в Норвегии прокомментировал события в Украине. Он заявил, что одним из этапов завершения войны там мог бы стать отказ Киева от части территории в обмен на членство в Североатлантическом союзе. Это заявление вызвало гневную реакцию Киева.

На следующей день Йенссен в беседе с VG заметил, что ему «не следовало говорить столь упрощённо». «Моё заявление было частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях по Украине. И я не должен был так говорить, это была ошибка», — подчеркнул Стиан Йенссен.

При этом, как отмечает The Guardian, высокопоставленный чиновник НАТО не отказался от идеи, что вариант «земля в обмен на членство» в итоге может оказаться на столе переговоров. Если бы велись серьёзные переговоры о мире, то военная обстановка на тот момент, включая пункт, кто какую территорию контролирует, непременно имела бы решающее влияние, полагает Йенссен. Одновременно он добавил, что именно по этой причине крайне важно продолжать поддерживать Украину всем, что ей нужно.

МИД Украины, реагируя во вторник на высказывание Йенссена, заявил, что Альянс, как и Украина, не торгует территориями. «Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. (svoboda.org)