Глава Немецкого футбольного союза сравнил своего заместителя с нацистским судьей

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер ушел в отставку. Тем самым он взял на себя личную ответственность за скандал, разразившийся на апрельском заседании президиума DFB, заявил Келлер в понедельник, 17 мая, и указал на необходимость «перезагрузки» футбольного союза.

Его преемник будет избран на досрочном съезде DFB, а до тех пор руководить находящимся в глубоком кризисе союзом будут заместители председателя Райнер Кох и Петер Петерс. В своем заявлении Келлер заявил о «безвыходной ситуации» и «катастрофе» в сфере руководства» DFB и призвал к обновлению руководящих кадров.

На заседании президиума DFB 23 апреля Келлер сравнил своего заместителя Коха, который ранее работал футбольным арбитром, с нацистским судьей Роландом Фрейслером. Впоследствии он неоднократно извинился за свою несдержанность, однако предотвратить скандал уже не удалось. Нацистский судья Фрейслер в «третьем рейхе» приговорил к смерти несколько тысяч человек и участвовал в Ваннзейской конференции, на которой было принято решение о том, что сегодня называют Холокостом. Так что извинения своего начальника Райнер Кох не принял. (DW)