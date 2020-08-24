Глава МВД Эстонии предлагает снести построенный в советские годы мемориал в Таллине

Глава МВД Эстонии Март Хельме предложил снести возведенные в советские годы в Таллине здания Горхолла, а также мемориального комплекса Маарьямяги. Об этом он сообщил в понедельник.

«Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, этот комплекс [мемориальный комплекс Маарьямяги] разваливается, — сказал он порталу ERR. — С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести».

«Я лично считаю его [мемориальный комплекс Маарьямяги] символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени», — добавил Хельме.

При этом, по его словам, принимая решение о судьбе этих объектов, правительство намерено учесть интересы всех групп населения, в том числе, чтобы «русские в Эстонии снова не почувствовали себя униженным». «Точку равновесия придется найти, — добавил он. — Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверное, иногда жаркими».(ТАСС)