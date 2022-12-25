Министр обороны Франции Себастьен Лекорню приедет в Украину 28 декабря с целью подтвердить неизменную поддержку Киева в войне против РФ.

Как сообщает издание Le Figaro, французский министр почтит память погибших украинских военных и проведет встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Издание отмечает, что этот визит состоится через несколько дней после того, как президент страны Эммануэль Макрон подтвердил поставку Украине нового французского оружия. «Мы также работаем с министром обороны, чтобы в первом квартале снова доставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли защищаться от бомбардировок», — сказал тогда Макрон. (УНИАН)