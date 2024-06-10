Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прилетела в Киев 10 июня без объявления визита, где встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Об этом сам Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Глава правительства Украины поблагодарил Оллонгрен за помощь «в усилении украинской ПВО», отметив инициативу страны о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также он заявил, что Украина ожидает передачи истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Кроме того, стороны обсудили совместные проекты, саммит в Швейцарии и отношения Украины с НАТО и Евросоюзом.