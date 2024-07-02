Бывший глава разведки Дик Схоф во вторник был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Нидерландов. Он возглавил кабинет правой коалиции, обещающей проводить «самую строгую в истории» миграционную политику страны.

67-летний независимый премьер сменил на этом посту ушедшего Марка Рютте, который после 14 лет пребывания в правительстве Нидерландов должен стать следующим генеральным секретарем НАТО в этом году, передает euronews.com.

Передача эстафеты произошла после более чем семи месяцев затянувшихся переговоров, последовавших за победой лидера ультраправых Геерта Вилдерса на выборах в ноябре прошлого года. Вилдерсу пришлось отказаться от своего стремления стать премьер-министром, чтобы сохранить напряженные коалиционные переговоры.

Его партнеры по правительству сочли его антиисламские и евроскептические заявления слишком экстремальными для того, чтобы он смог возглавить нацию.

Вместо того чтобы выдвинуть своих лидеров на пост премьер-министра, четыре партнера по коалиции — PVV (Партия свободы) Вилдерса, Партия фермеров (BBB), либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию VVd и новая антикоррупционная партия «Новый общественный договор» — согласились пойти на компромисс с Схофом, который ранее руководил службой разведки Нидерландов.

Схоф поклялся «решительно» реализовать планы коалиции по «самой строгой в истории политике предоставления убежища и самому полному пакету мер по борьбе с миграцией».

Ультраправая партия Вилдерса получила пять из 15 министерских постов в новом правительстве, включая торговлю и миграцию.