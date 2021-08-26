Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле.
Многие афганцы, в частности сотрудничавшие с зарубежными миссиями, стремятся покинуть родную страну в страхе возмездия от пришедшего к власти движения «Талибан». Их эвакуируют только через аэропорт Кабула, однако попасть на рейсы удается не всем. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы.
«Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», — приводит слова Уоллеса издание Times.(РИА Новости)