Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле.

Многие афганцы, в частности сотрудничавшие с зарубежными миссиями, стремятся покинуть родную страну в страхе возмездия от пришедшего к власти движения «Талибан». Их эвакуируют только через аэропорт Кабула, однако попасть на рейсы удается не всем. Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы.