Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 17 апреля приедет с рабочим визитом в США, чтобы обсудить вопрос с утечкой секретных документов Пентагона. Об этом сообщает газета Sunday Times.

В материале сообщается, что Лондон обеспокоен тем, что сотрудники американских ведомств могут иметь доступ к данным, содержащим в том числе и британскую секретную информацию.

По данным газеты, у Уоллеса запланированы встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также с другими сотрудниками Минобороны Соединенных Штатов и представителями конгресса. Уоллес намерен установить объем потерянной информации, затрагивающей интересы Великобритании.

При этом в британском минобороны продолжают утверждать, что попавшие в сеть секретные документы Пентагона полны неточностей.