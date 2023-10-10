Президент США Джо Байден дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем офисе и доме секретных документов во время пребывания на посту вице-президента страны. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Расследование проводится спецпрокурором Робертом Хуром.

Согласно заявлению, Байден добровольно пообщался с представителями прокуратуры в Белом доме.

Отмечается, что президент отвечал на вопросы прокуроров в течение двух дней.

Ранее один из советников главы Белого дома Ричард Заубер сообщил, что в личном кабинете Байдена в основанном им Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена при Пенсильванском университете было обнаружено «небольшое количество документов, содержащих секретную информацию».

Документы, отметил Заубер, были обнаружены адвокатами Байдена 2 ноября 2022 года перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Они находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год — до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах.

Президент США заявил, что «удивлен» обнаружением секретных документов в его бывшем офисе. Американский лидер отметил, что не знал их содержания.