Министр финансов Великобритании Надим Захави сообщил в субботу, что будет бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона.

«Благодаря выходу Великобритании из Евросоюза теперь мы являемся свободной страной. Давайте не только говорить о возможностях, которые открываются в связи с этим, но и пользоваться ими. Если маленький мальчик, который приехал в страну в возрасте 11 лет, не зная ни одного слова на английском языке, может служить на высоких постах в правительстве Ее Величества и участвовать в гонке за пост премьер-министра, то все возможно», — сказал Захави, слова которого приводит газета Evening Standard.