Министр финансов США Джанет Йеллен в этом месяце посетит Индо-Тихоокеанский регион и в ходе этой поездки представит аргументы США в пользу ограничения цен на российскую нефть с целью снижения доходов Кремля.

Йеллен обратит внимание на экономические и гуманитарные проблемы, вызванные войной России в Украине, когда будет представлять США на заседании министров финансов «Большой двадцатки» на индонезийском курортном острове Бали.

У нее также запланированы остановки в Токио и Сеуле.

В ходе поездки, которая пройдет с 12 по 19 июля, Йеллен будет показательно избегать посещения Китая, хотя она провела телефонный разговор с китайским вице-премьером.

Йеллен критикует экономические отношения Китая с Россией, призывая Пекин использовать свои «особые отношения» с Москвой, чтобы убедить ее прекратить войну в Украине.

В отличие от встреч финансовых лидеров стран «Большой семерки» в апреле во встрече «Большой двадцатки» будут участвовать страны, которые не присоединились к усилиям против войны в Украине.

Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, в целом уклоняются от поддержки попыток США и их союзников наказать Россию за ее вторжение. Ожидается, что Россия также примет участие во встрече министров «двадцатки».