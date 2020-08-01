Глава МИД Украины объяснил смысл сохранения дипломатических отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины lДмитрий Кулеба назвал причину, по которой после 2014 года Украина не стала разрывать дипломатические отношения с Россией. Сохранять их стоит для помощи «сотням политзаключенных» на российской территории, сказал он в интервью изданию «Главком» в субботу, 1 августа.

«У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, — сказал Кулеба. — Политически расторжения отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, (…) это была бы ошибка».

По его мнению, Украине нужно ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан. «Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — добавил он.

Говоря о политзаключенных, глава украинского МИД заявил, что Россия «по сути охотится на них в оккупированном Крыму».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения (lenta.ru)