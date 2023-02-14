Находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил полевой госпиталь, созданный израильским медицинским персоналом в Турции в районе землетрясения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля в Twitter.

«Я встретился с людьми, которые бросили все и борются здесь во имя цели. Израильские спасатели считаются второй по численности командой в Турции. Они спасли 19 человек из-под завалов, оказали медицинскую помощь сотням раненых и показали миру добродетель Израиля. Весь израильский народ гордится вами, стоит за вами и ждет вас дома», — сказал министр.