В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь, сообщает пресс-служба министерства.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.

Встретившись с военнослужащими, проходящими лечение в Главном клиническом госпитале, и медицинским персоналом, генерал-полковник З.Гасанов передал им поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Руководящий состав министерства поинтересовался процессом лечения, проводимом в госпитале, и пожелал больным и раненым скорейшего выздоровления и продолжения службы в рядах Армии.

Были высоко оценены профессионализм медицинского персонала и качество оказываемых услуг по лечению больных и раненых военнослужащих.

Личному составу были преподнесены праздничные подарки.