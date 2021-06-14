Грузия на 100% выполнила все обязательства перед НАТО и вступление страны в альянс зависит от политического решения блока. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

«Мы честны перед партнерами НАТО с точки зрения выполнения тех обязательств, которые мы взяли. То есть, со стороны Грузии все выполнено максимально, на 100%, осталось лишь политическое решение», — сказал Залкалиани.

Как отметил вице-премьер, принятие политического решения о вступлении Грузии в НАТО является комплексным и сложным решением, которое должно быть реализовано путем консенсуса среди стран — членов блока.