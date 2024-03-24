Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предположил, что альянсы НАТО и AUKUS должны привести себя в «наилучшую форму», чтобы увеличить свои шансы пережить потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет The Guardian, об этом Кэмерон сказал во время переговоров в Австралии, при этом избежав критики бывшего президента США и вероятного кандидата от Республиканской партии на 2024 год, заявив, что «Америка решает, кого она выберет своим президентом».

Но Кэмерон, похоже, прямо признал риски, с которыми могут столкнуться AUKUS и НАТО в случае второго президентства Трампа.

«Лучшее, что мы можем сделать, — это создать эти альянсы, привести эти проекты в наилучшую возможную форму, чтобы кто бы ни стал новым президентом, мог увидеть, что они работают с очень успешным набором договоренностей», — сказал Кэмерон.

На сегодняшний день Трамп не высказывал никакой враждебности в отношении соглашения с AUKUS, хотя он очень скептически относился к НАТО, особенно в отношении эффективности ее членов вопреки обещанию тратить по крайней мере 2% валового внутреннего продукта на оборону. (unian.net)