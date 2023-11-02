Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетит Армению и Азербайджан. «Германия выступает за прочный мир. Укрепление доверия и примирение в регионе имеет решающее значение. Целью является всестороннее мирное урегулирование, с тем чтобы армяне и азербайджанцы могли жить в мире и безопасности в границах своих государств», — заявил представитель МИД Германии в среду, 1 ноября, в Берлине.

Сначала Анналена Бербок в пятницу, 3 ноября, проведет переговоры в Ереване с министром иностранных дел Армении. На следующий день Бербок прибудет в Баку, где встретится с азербайджанским коллегой по должности, представителями азербайджанского гражданского общества и координатором ООН. (DW)