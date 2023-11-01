Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства в Берлине.

«Министр в пятницу утром отправится в Армению и Азербайджан. Сначала она прибудет в Ереван, где встретится с коллегой [Араратом] Мирзояном», — сказал представитель МИД.

4 ноября она вылетит в Баку, где запланированы переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также встреча с представителями гражданского общества.

«ФРГ выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе» , — сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.