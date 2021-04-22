Глава МИД Чехии допустил высылку «примерно 60» сотрудников посольства России

Чехия может выслать из Праги «примерно 60» сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой «Лидове новины».

«Речь шла бы примерно о шестидесяти людях [сотрудниках посольства РФ]. Целью является то, чтобы это [количество сотрудников посольства РФ] соответствовало состоянию [штата сотрудников], какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве», — сказал министр.

МИД Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил Кулганек.(ТАСС)