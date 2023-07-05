Беларусь готова внести свой вклад в деятельность Движения неприсоединения в направлении достижения желаемого будущего.

Как передает #, об этом министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По словам главы МИД, ограничения в отношении Беларуси повлияли на экспорт и производство, кроме того ограничение поставок определенных белорусских товаров на международный рынок оказало влияние на сельское хозяйство стран ООН.

«Все страны ДН разделяют одни и те же принципы: мир, многосторонность, устойчивое развитие. Когда в мире происходят глобальные геополитические столкновения, искренний диалог — это единственный выход», — отметил глава МИД Беларуси.