Бюджет ОДКБ на текущий год требует корректировки из-за отказа армянского руководства внести начисленный взнос, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян объявила о намерении Еревана воздержаться от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и участия в финансировании деятельности Организации.
«Сейчас прорабатывается соответствующий проект решения Совета Коллективной Безопасности. При этом речи о перераспределении взносов не идет, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ведомстве пояснили, что Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили расходную часть за счет отзыва Ереваном или «не назначения на квотные должности своих сотрудников». Также Секретариат будет использовать имеющиеся резервы, чтобы продолжить работу в штатном режиме.
Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ. Это подтвердили в МИД РФ, подчеркнув, что финансовая дисциплина международных организаций поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон приостановить или прекратить свое членство.