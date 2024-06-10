Бюджет ОДКБ на текущий год требует корректировки из-за отказа армянского руководства внести начисленный взнос, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян объявила о намерении Еревана воздержаться от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и участия в финансировании деятельности Организации.

«Сейчас прорабатывается соответствующий проект решения Совета Коллективной Безопасности. При этом речи о перераспределении взносов не идет, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве пояснили, что Секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили расходную часть за счет отзыва Ереваном или «не назначения на квотные должности своих сотрудников». Также Секретариат будет использовать имеющиеся резервы, чтобы продолжить работу в штатном режиме.