Украинская сторона в последний момент запросила внести изменения в соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, это произошло накануне подписания документа, которое было запланировано на 30 апреля. «Наша сторона готова подписать. Украинцы вчера вечером решили в последний момент внести некоторые изменения», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по BBC).

Тем не менее, министр выразил уверенность в том, что разногласия удастся уладить. «Мы уверены, что они пересмотрят свою точку зрения, и мы готовы [подписать договор], если они готовы», — пояснил он. Бессент также отметил, что пока содержание соглашения не претерпело изменений — речь идет о том же документе, который обсуждался ранее.

Однако украинская сторона вскоре опровергла утверждение о том, что инициировала какие-либо правки. Источник в Офисе президента Украины сообщил «Суспільне»: «Украина не предлагала поправки в проект межправительственного соглашения по недрам».

Ранее Financial Times писала, что Киев и Вашингтон столкнулись с проблемами на финальной стадии переговоров по соглашению о природных ресурсах, из-за чего подписание документа оказалось под угрозой срыва. По данным источников издания, американская сторона настаивает на том, чтобы одновременно с основным соглашением было подписано и приложение о создании инвестиционного фонда. В то же время Киев считает, что документ должен сначала пройти ратификацию в Верховной Раде.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что подписание основного соглашения с США состоится «в ближайшие сутки». Об этом же сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кроме того, Шмыгаль отметил, что вслед за рамочным договором будут подписаны два технических соглашения — о создании инвестиционного фонда и о механизмах его финансирования. Bloomberg уточнил, что пока эти два технических документа остаются не до конца согласованными.

Как следует из текста соглашения, с которым ознакомился Bloomberg, предполагается создание совместного инвестиционного фонда, через который будет осуществляться координация ключевых экономических проектов Украины. Основной целью сотрудничества заявлено стимулирование инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетический сектор, а также в смежные технологические отрасли.

В проекте подчеркивается, что евроинтеграционные устремления Украины не противоречат условиям соглашения — США признают право Киева на независимое определение внешнеполитического курса. В документе также отмечается, что соглашение «укрепляет стратегическое партнерство между странами с целью долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России». (moscowtimes.ru)