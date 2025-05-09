Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войны с Азербайджаном не будет, республика движется по пути свободы, демократии и мира.

«Сегодня у нас есть возможность внести свой вклад в мирное и процветающее будущее нашего региона. Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, и именно так и должно быть», — заявил Пашинян в послании по случаю 9 мая.

По его словам, «вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой не будет, будет мир».

Он отметил, что Армения «идет по пути свободы, демократии и мира».

«Это совсем не легкий путь, но он стоит того, чтобы его пройти, и чтобы завершить его и достичь необратимой гавани, нужны уверенность, вера, осмотрительность и последовательность. Для того чтобы идти по этому пути, нужны смелость, честность и полное самопознание, умение читать и изучать собственную историю, умение читать и понимать месседжи, которые посылает нам наша история», — заявил премьер Армении. (nterfax)