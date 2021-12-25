Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов удостоен медали «За заслуги в диаспорской деятельности», которая была учреждена президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает #, Э.Мамедов награжден за значительный вклад в развитие азербайджанской диаспоры Украины и осуществление проектов по пропаганде достижений Азербайджана.

Отметим, что Э.Мамедов является полковником в отставке. Он долгие годы прослужил в Особой государственной службе охраны Азербайджана. С 2012 года является председателем Международного альянса «Азербайджан-Украина».