Мы решительно отвергаем и осуждаем обвинения, выдвинутые против Азербайджана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом в интервью «Alpha News».

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Хорошо известно, что, несмотря на продемонстрированную Азербайджаном готовность к диалогу даже после действий, предпринятых против него из-за нарушения ПАСЕ Устава Совета Европы и превышения полномочий, Русопулос, Швабе и другие последовательно пытались подорвать справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве.

На протяжении многих лет ПАСЕ вызывала обоснованное негодование азербайджанского народа из-за своей антиазербайджанской политики, которая характеризуется двойными стандартами.

Называть лидера нашей страны «диктатором» и оскорблять его совершенно неприемлемо, это демонстрация политического невежества и тупости. Нынешняя истерическая ситуация в Ассамблее и диктатор Русопулос во главе ее являются проявлением плачевной ситуации в ПАСЕ. Аналогичная ситуация сложилась и в Европейском парламенте.

Что касается нашей позиции по решениям Европейского суда по правам человека, то абсурдно требовать от Азербайджана выполнения решений суда, учитывая, что Азербайджан не участвовал в отборе этих судей. При таких обстоятельствах невозможно привести в исполнение решения суда.

Следует отметить, что Теодорос Русопулос внесен в черный список Азербайджана, как и 76 членов ПАСЕ, которые поддержали несправедливую и юридически сомнительную инициативу о приостановлении полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Если Русопулос сунется в Азербайджан, он будет вышвырнут», — говорится в заявлении.