Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Об этом он написал в серии сообщений в Twitter.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил он. Боррель также напомнил о дополнительно выделенных 500 миллионов евро (40,8 миллиона рублей) на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности».

Помимо прочего, глава европейской дипломатии сообщил о планах ввести новые санкции в отношении Москвы и анонсировал обсуждение вопроса на плановой встрече глав МИД Евросоюза 11 апреля (lenta. ru)