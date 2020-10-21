Гэтжи поделился ожиданиями от боя с Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи выступил на пресс-конференции перед поединком с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Гэтжи отмечает, что Нурмагомедов очень уверен в том, что делает. Американец сказал, что готов ко всему, что может произойти и готов дождаться своего момента.

«Не смотрел все бои Хабиба. Смотрел, когда попадал, но не пересматривал. Сфокусировался на себе, делал лучше себя. Знаю, что он никогда не дрался ни с кем, кто умел бороться. Главное — не отходить в клетке и не давать себя повалить», — сказал Гэтжи.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.