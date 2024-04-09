Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится сегодня, 9 апреля.

«Два года назад «Реал» выбил нас из турнира на последних минутах, в прошлом году мы выиграли. У команд те же тренеры, но появились новые игроки. У нас есть небольшое преимущество в том, что мы играем ответный матч дома, где чувствуем себя более сильными и уверенными, но и в Испании нам предстоит отыграть 90 минут.

«Реал» будет сильно прессинговать и агрессивно играть против нас. У них невероятный темп игры. В то же время мы должны попытаться подловить их на ошибке, и показать, что мы здесь для того, чтобы забивать голы. «Реал» может контролировать многие аспекты, но мы должны показывать свою игру», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба. (championat.com)