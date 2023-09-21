Армянская церковь негодует действиями Азербайджана по полному восстановлению суверенитета на своей территории. Так, католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал к общенациональной мобилизации для спасения Карабаха. Об этом он заявил на молебне в поддержку армянского населения Карабаха в Антилиасе (Ливан).

Он отметил, что «армяне прибегли ко всем возможным действиям, чтобы противостоять азербайджанской агрессии, однако никто не услышал и не разделил боль армянского народа, и не помог реализовать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение».

По словам Арама, международное сообщество, от ООН до ЕС, довольствовалось исключительно призывами, и никто не предпринял конкретных действий для «помощи голодающему народу».

«Не было ни одной инициативы по защите прав населения Карабаха, более того — мир молча следит, как Баку пытается подвергнуть геноциду армян. Мы беззащитны и одиноки, более терпеть и мириться нельзя», – сказал Арам I.

Католикос задался вопросом, а где сами армяне, и чем они заняты в момент, когда у них «отбирают родину» и тут же представил свой план действий, согласно которому нужно объединить потенциал всего армянского народа.

«Первое — нужно встать на ноги везде: в Армении, Карабахе и во всем мире, продемонстрировать миру недовольство и выразить поддержку праву арцахского народа на самоопределение. Нужно срочно организовать общенациональную встречу с участием представителей всех сфер — от духовенства до политиков. На ней нужно разработать новую стратегию и тактику для страны», – заявил он.

Достаточно глупое заявление священнослужителя, который буквально два месяца назад призывал власти Армении приостановить все переговоры с Азербайджаном, пока не будет снята «блокада» Ханкенди. А еще ранее, в мае 2019 года, Арам призвал к «объединению» Армении и находящегося тогда под оккупацией Карабахского региона Азербайджана.

И что будет от того, что поднявшиеся на ноги армяне продемонстрируют миру свое недовольство?! За «доблестную» армянскую армию, которая драпала со всех ног от ВС Азербайджана во время 44-дневной войны, сейчас станут воевать Франция, Германия и США?

Параллельно Араму католикос всех армян Гарегин II заявляет, что «разобщенность, отсутствие консолидации, безразличие, отсутствие политического консенсуса приведет Армению к новым ударам, и является угрозой государственности».

Как раз сегодня Армения отмечает 32-летие своей независимости. Армянские притязания на Карабах обернулись большими проблемами для Армении. Позиция властей Армении по саботированию выполнения пунктов Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года привела к антитеррористической операции, проведенной ВС Азербайджана 19-20 сентября текущего года в Карабахе. Кончился разыгрываемый Арменией на протяжении последних трех лет спектакль. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над своими землями.

Сейчас Армения обретает шанс по поводу своего будущего. 30-летняя оккупация азербайджанских земель только лишь подорвала армянскую государственность. Сегодняшние проблемы Армении во внешнеполитическом курсе, постоянное пребывание населения страны в страхе и ужасе, общественная, политическая и экономическая нестабильность всецело порождены ее притязаниями на азербайджанские земли.

Армения, избавившись от навязанной извне карабахской проблемы, может сконцентрироваться на своем дальнейшем пути. В первую очередь заключив мирный договор с Азербайджаном и нормализовав отношения с Турцией.

Но, как мы видим, армянская церковь в лице Гарегина и Арама призывают паству не мириться с потерей Карабаха, не жить с Азербайджаном в мире и согласии. В связи с этим здравомыслящим армянам все же стоит задуматься о том, кто и что несет угрозу государственности Армении? Пока на армянское общество сильно влияние их церкви, Армения будет продолжать оставаться на Южном Кавказе аутсайдером, зависимым от внешних игроков. Такого ли будущего для Армении хотят Гарегин и Арам?