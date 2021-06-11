Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Было отмечено, что II этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, I и II этапы вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, дополнительное обучение и экзамены по иностранному языку планируется проводить в соответствии со следующим графиком.
Решение о проведении 2-ой попытки второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет принято в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая будет наблюдаться в августе.
|П/н
|Название экзамена
|Дата проведения
|1.
|— I этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет;
— Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдали на выпускном экзамене;
— дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене.
|1 июля
|2.
|Вступительный экзамен на уровне бакалавриата (II этап), 1-я попытка:
|III группа специальностей
|14 июля
|II и IV группы специальностей
|15 июля
|I группа специальностей
|27 – 28 июля