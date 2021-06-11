Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что II этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, I и II этапы вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, дополнительное обучение и экзамены по иностранному языку планируется проводить в соответствии со следующим графиком.

Решение о проведении 2-ой попытки второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет принято в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая будет наблюдаться в августе.

П/н Название экзамена Дата проведения
1. — I этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет;

— Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдали на выпускном экзамене;

— дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене.

 1 июля
2. Вступительный экзамен на уровне бакалавриата (II этап), 1-я попытка:
III группа специальностей 14 июля
II и IV группы специальностей 15 июля
I группа специальностей 27 – 28 июля
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